صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني

وأوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، فيما ظل التضخم مستقرًا عند نحو 2%، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي رغم التحديات الخارجية.
