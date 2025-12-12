السبت 2025-12-13 12:59 ص

صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني

الوكيل الإخباري-   أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن.

ويتيح استكمال المراجعة وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار أميركي ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 110 ملايين دولار أميركي ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.


وأوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، فيما ظل التضخم مستقرًا عند نحو 2%، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي رغم التحديات الخارجية.

 
 


