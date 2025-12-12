ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"

وتأهّل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على المنتخب العراقي بهدف دون ردّ، ليلتقي بالمنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة.
وكتب ولي العهد عبر منصة (إنستغرام)، "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب".
