ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"

الوكيل الإخباري- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الجمعة، المنتخب الوطني لكرة القدم بعد فوزه على العراق في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهّل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على المنتخب العراقي بهدف دون ردّ، ليلتقي بالمنتخب السعودي في نصف نهائي البطولة.