الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة

الوكيل الإخباري- جدّدت مديرية الدفاع المدني تأكيدها بضرورة التقيد بإجراءات السلامة في أثناء استخدام وسائل التدفئة، وذلك في أعقاب الحوادث المؤسفة التي شهدتها الأيام الماضية، وأسفرت عن إصابات ووفيات ناجمة عن تسرب غاز المدافئ والغازات السامة المنبعثة منها.

وأكدت المديرية خطورة النوم والمدافئ مشتعلة بأنواعها كافة، مشدّدة على وجوب إغلاق محبس الغاز الرئيس من المصدر (الجرّة)، خصوصاً عند استخدام المدافئ التي تفتقر إلى حساسات قياس نسب الغازات السامة أو كشف التسرب.