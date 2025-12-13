الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة

وأكدت المديرية خطورة النوم والمدافئ مشتعلة بأنواعها كافة، مشدّدة على وجوب إغلاق محبس الغاز الرئيس من المصدر (الجرّة)، خصوصاً عند استخدام المدافئ التي تفتقر إلى حساسات قياس نسب الغازات السامة أو كشف التسرب.
ودعت المديرية إلى تهوية المنازل بشكل دوري لتجديد الهواء والتقليل من تراكم الغازات الضارة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.
