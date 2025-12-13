السبت 2025-12-13 01:00 ص

الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة

مديرية الدفاع المدني
مديرية الدفاع المدني
السبت، 13-12-2025 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   جدّدت مديرية الدفاع المدني تأكيدها بضرورة التقيد بإجراءات السلامة في أثناء استخدام وسائل التدفئة، وذلك في أعقاب الحوادث المؤسفة التي شهدتها الأيام الماضية، وأسفرت عن إصابات ووفيات ناجمة عن تسرب غاز المدافئ والغازات السامة المنبعثة منها.

اضافة اعلان


وأكدت المديرية خطورة النوم والمدافئ مشتعلة بأنواعها كافة، مشدّدة على وجوب إغلاق محبس الغاز الرئيس من المصدر (الجرّة)، خصوصاً عند استخدام المدافئ التي تفتقر إلى حساسات قياس نسب الغازات السامة أو كشف التسرب.


ودعت المديرية إلى تهوية المنازل بشكل دوري لتجديد الهواء والتقليل من تراكم الغازات الضارة، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أسرهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم قطر

عربي ودولي الولايات المتحدة ستستضيف مؤتمرا بالدوحة في 16 الشهر بشأن خطط تشكيل قوة في غزة

مديرية الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني يحذر: تجنّبوا النوم والمدافئ مشتعلة

علم الأردن

اقتصاد محلي صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني

هذا ما قاله رئيس الوزراء جعفر حسان بعد فوز النشامى أمام الإمارات

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنىء النشامى ويدعو للنعيمات

شهيد وإصابتان جراء قصف الاحتلال جنوبي قطاع غزة

فلسطين رويترز: الولايات المتحدة تسعى لنشر قوات دولية في غزة مطلع العام المقبل

الكرملين .. أرشيفية

عربي ودولي الكرملين يرفض اقامة هدنة مؤقتة للحرب في أوكرانيا

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم علي علوان يحتفل بتسجيل الهدف الأول مع زملائه

أخبار محلية ولي العهد: "مبارك للأردن.. النشامى لنصف نهائي كأس العرب"



 






الأكثر مشاهدة