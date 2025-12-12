الصفدي وغوتيريش يؤكدان أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الجمعة، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جرى خلاله تأكيد استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.

وأكّد الصفدي وغوتيريش، ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وتوفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.



كما أكّدا الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الوكالة في قطاع غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي واستمرار إسرائيل في منع دخول الكمّ الكافي من المساعدات الإنسانية وموضوع القيود اللا قانونية على المنظمات الأممية وخصوصا (الأنروا).