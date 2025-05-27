الثلاثاء 2025-05-27 04:36 م
 

الكويت تسجل أعلى درجات الحرارة بالعالم

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الكويت
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:42 م

الوكيل الإخباري-   الكويت تسجل أعلى درجات الحرارة بالعالم

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