حماس تتوقع عملية اغتيال لبعض قياداتها خارج فلسطين

10:01 ص

الوكيل الإخباري- تسود توقعات في حركة «حماس» بحدوث عملية اغتيال إسرائيلية جديدة لبعض قياداتها خارج الأراضي الفلسطينية. اضافة اعلان





وتحدثت مصادر كبيرة في الحركة عن تزايد في معدلات القلق من استهداف المستوى القيادي، خصوصاً بعد اغتيال المسؤول البارز في «حزب الله» اللبناني، هيثم الطبطبائي.



وتحدث أحد المصادر عن أن هناك تقديرات باستهداف قيادات الحركة في دولة غير عربية، رافضاً تحديدها بدقة.

