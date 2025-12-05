حماس تتوقع عملية اغتيال لبعض قياداتها خارج فلسطين

وتحدثت مصادر كبيرة في الحركة عن تزايد في معدلات القلق من استهداف المستوى القيادي، خصوصاً بعد اغتيال المسؤول البارز في «حزب الله» اللبناني، هيثم الطبطبائي.
وتحدث أحد المصادر عن أن هناك تقديرات باستهداف قيادات الحركة في دولة غير عربية، رافضاً تحديدها بدقة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه على المناطق الشرقية لقطاع غزة
-
أكسيوس: ترامب يعتزم الإعلان عن دخول عملية السلام في غزة مرحلتها الثانية قبل عيد الميلاد
-
انتقادات حادة لنتنياهو بعد تعيين سكرتيره العسكري على رأس الموساد
-
اعتداءات متكررة من الاحتلال بالضفة الغربية تُسفر عن إصابات وأضرار بالممتلكات
-
توزيع الحلوى في قطاع غزة احتفالاً بمقتل ياسر أبو شباب
-
مستشفى سوروكا ينفي معالجة ياسر أبو شباب قبل تأكيد مقتله
-
إعلام إسرائيلي: مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين برفح
-
حماس تطالب بإدراج تجريف جثامين الفلسطينيين بغزة لجرائم إسرائيل