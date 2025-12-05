المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة

الوكيل الإخباري- سمحت المحكمة العليا الأميركية، لولاية تكساس باستخدام الدوائر الانتخابية الجديدة المعاد ترسيمها، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مما عزز آمال الجمهوريين في الحفاظ على غالبيتهم في مجلس النواب.

