الجمعة 2025-12-05 12:13 م

المحكمة العليا الأميركية تسمح لولاية تكساس بإجراء انتخابات وفق الدوائر الجديدة

علم الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
الجمعة، 05-12-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري-   سمحت المحكمة العليا الأميركية،  لولاية تكساس باستخدام الدوائر الانتخابية الجديدة المعاد ترسيمها، في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، مما عزز آمال الجمهوريين في الحفاظ على غالبيتهم في مجلس النواب.

وأوقف قرار المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون حكما لمحكمة أدنى قضى بأن الدوائر الجديدة التي أعيد ترسيمها بدفع من الرئيس دونالد ترامب، استندت إلى عنصر العرق لتحديدها.

 
 


