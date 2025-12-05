حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 اليوم

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبا، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، وفق إجراءات تفصيلية أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لضمان التوازن التنافسي بين القارات والمنتخبات المشاركة.
وبحسب إجراءات القرعة، يتم توزيع الفرق على أربعة أوعية بناء على التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، حيث يضم الوعاء الأول المنتخبات الأعلى ترتيبا إلى جانب الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب الوطني يلتقي نظيره الكويتي ببطولة كأس العرب غدا
-
عجلون: دعوات لتعزيز الجهود المجتمعية لتحقيق التنمية السياحية
-
اليوم الدولي للمتطوعين تلاحم اجتماعي وحضور شبابي
-
اختتام فعاليات مسابقة المحارب المائي بمشاركة عسكرية وأمنية
-
فيديو .. الشنيف مندهش: لم أرَ لاعباً عربياً يملك دوران النعيمات .. هل اقترب النعميات من دوري روشن ؟
-
أسامة البطاينة يتوّج بطلاً للمملكة المفتوحة للسكواش 2025
-
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الكرك
-
"أعيان العقبة" يعقدون جلسة حوارية حول فرص العمل برؤية التحديث الاقتصادي