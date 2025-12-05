الجمعة 2025-12-05 12:12 م

حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 اليوم

الوكيل الإخباري-   يترقّب المنتخب الوطني حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامته عند 8 بتوقيت الأردن- مساء الجمعة، في مركز جون إف كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، ليكشف ملامح المجموعة التي سيخوض من خلالها النشامى ظهوره التاريخي الأول في أكبر محفل كروي عالمي.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبا، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، وفق إجراءات تفصيلية أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لضمان التوازن التنافسي بين القارات والمنتخبات المشاركة.


وبحسب إجراءات القرعة، يتم توزيع الفرق على أربعة أوعية بناء على التصنيف العالمي الأخير للمنتخبات، حيث يضم الوعاء الأول المنتخبات الأعلى ترتيبا إلى جانب الدول الثلاث المضيفة: الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

 
 


