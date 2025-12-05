حفل سحب قرعة كأس العالم 2026 اليوم

الوكيل الإخباري- يترقّب المنتخب الوطني حفل سحب قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامته عند 8 بتوقيت الأردن- مساء الجمعة، في مركز جون إف كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، ليكشف ملامح المجموعة التي سيخوض من خلالها النشامى ظهوره التاريخي الأول في أكبر محفل كروي عالمي.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبا، يتم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، وفق إجراءات تفصيلية أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لضمان التوازن التنافسي بين القارات والمنتخبات المشاركة.