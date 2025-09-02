رجل كان سيتعرض للسرقة في محطة البنزين فتصرف بهذا الشكل#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/gljPlGLMh1— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 2, 2025
