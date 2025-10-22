غزة.. معظم التحاليل الطبية في مستشفى ناصر غير متوفرة

-
أخبار متعلقة
الاحتلال يقتحم بلدات في قلقيلية والخليل
الجيش الإسرائيلي يبلغ عائلات أسيرَين بإمكانية دفنهما بعد التحقق من هوياتهما
نتنياهو يوجه رسالة حازمة للإدارة الأمريكية بخصوص تركيا في قطاع غزة
أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يستلم جثتي أسيرين من غزة لنقلهما لنا
الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات
الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية
نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي