غزة.. معظم التحاليل الطبية في مستشفى ناصر غير متوفرة

معظم التحاليل الطبية في مستشفى ناصر غير متوفرة
غزة
 
الأربعاء، 22-10-2025 05:22 ص
نقلت مواقع فلسطينية عن مدير قسم الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الطبي بغزة أحمد الفرا قوله إن 80% من التحاليل الطبية في المستشفى غير متوفرة.
 
 
