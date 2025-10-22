غزة.. معظم التحاليل الطبية في مستشفى ناصر غير متوفرة

الوكيل الإخباري- نقلت مواقع فلسطينية عن مدير قسم الأطفال والولادة في مستشفى ناصر الطبي بغزة أحمد الفرا قوله إن 80% من التحاليل الطبية في المستشفى غير متوفرة.




