هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن لهذا الموسم

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - أكد نقيب نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي، اليوم الاثنين،ان سعر تنكة زيت الزيتون ستكون بين 100 و 120 ديناراً كحد أعلى.

اضافة اعلان