الإثنين 2025-10-20 03:43 م
 

هذا سعر تنكة زيت الزيتون بالاردن لهذا الموسم

زيت الزيتون
زيت الزيتون
 
الإثنين، 20-10-2025 02:09 م

الوكيل الإخباري-مجدي الباطية - أكد نقيب نقابة أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، تيسير النجداوي، اليوم الاثنين،ان سعر تنكة زيت الزيتون ستكون بين 100 و 120 ديناراً كحد أعلى.

واكد خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الاثنين في مقر النقابة شمال العاصمة عمّان، على أهمية وعي المستهلك في هذه المرحلة، داعياً الى عدم الشراء من المعاصر التي تبيع بأسعار مرتفعة تفوق السعر المتفق عليه .

 
 
