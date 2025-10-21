الثلاثاء 2025-10-21 11:54 م
 

بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية

أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، مع رئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر بطاينة، ومدير ثقافة إربد سلطان الزغول، اليوم الثلاثاء، خطط البلدية لتطوير البيوت التراثية الواقعة وسط المدينة وعلى ظهر التل، وإمكانية استغلال أحدها لإنشاء جاليري دائم لفناني المدينة.

وقال العزام إن الفكرة الأساسية التي تسعى البلدية إلى تنفيذها تتمثل في ربط المواقع التراثية مع بعضها البعض، بحيث تكون جميعها على مسار واحد.


وبين أن البلدية رصدت 3 ملايين دينار لاستملاك مواقع تراثية وأراضٍ في منطقة التل، كما أنهت اتفاقها مع وزارة التربية والتعليم لإزالة عدد من "الهناجر" في مدرسة الشهيد وصفي التل الصناعية، بهدف إنشاء حديقة عامة جديدة في المنطقة.


وأوضح أن محادثات ومشاورات تجري حالياً حول استخدامات مدرسة حسن كامل الصباح ضمن المشروع.

 
 
