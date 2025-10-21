بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية

وقال العزام إن الفكرة الأساسية التي تسعى البلدية إلى تنفيذها تتمثل في ربط المواقع التراثية مع بعضها البعض، بحيث تكون جميعها على مسار واحد.
وبين أن البلدية رصدت 3 ملايين دينار لاستملاك مواقع تراثية وأراضٍ في منطقة التل، كما أنهت اتفاقها مع وزارة التربية والتعليم لإزالة عدد من "الهناجر" في مدرسة الشهيد وصفي التل الصناعية، بهدف إنشاء حديقة عامة جديدة في المنطقة.
وأوضح أن محادثات ومشاورات تجري حالياً حول استخدامات مدرسة حسن كامل الصباح ضمن المشروع.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على مدينة العقبة الرقمية
-
الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن
-
معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء
-
الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية
-
تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة
-
الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025