علان: لا نية لطرح عيارات جديدة من الذهب في الأردن

الثلاثاء، 21-10-2025 08:45 م

الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أنه لا توجد نية لطرح عيارات جديدة من الذهب في السوق المحلي.

وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن العيارات المطروحة حاليا كافية وتلبي حاجة المستهلكين، لافتا إلى أن طرح عيار 14 قبل عدة أشهر جاء بهدف تنشيط حركة البيع والشراء وتوفير بدائل بأسعار أقل للمواطنين.

 

وأضاف أن الإقبال على شراء السبائك والليرات الذهبية لا يزال مرتفعا، خاصة من قبل فئة المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة لأموالهم.

 

ونصح علان المواطنين بعدم التسرع في بيع ما يملكون من الذهب، مشيرا إلى أن الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر خلال المرحلة المقبلة، وأن ما يحدث من تصحيحات بسيطة في السوق يعد أمرا طبيعيا لاستكمال الاتجاه الصعودي.

 
 
ل

ا

