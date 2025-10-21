علان: لا نية لطرح عيارات جديدة من الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أنه لا توجد نية لطرح عيارات جديدة من الذهب في السوق المحلي.

وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن العيارات المطروحة حاليا كافية وتلبي حاجة المستهلكين، لافتا إلى أن طرح عيار 14 قبل عدة أشهر جاء بهدف تنشيط حركة البيع والشراء وتوفير بدائل بأسعار أقل للمواطنين.

وأضاف أن الإقبال على شراء السبائك والليرات الذهبية لا يزال مرتفعا، خاصة من قبل فئة المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة لأموالهم.