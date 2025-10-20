متداول: شخص يحوّل بطاقته البنكية إلى خاتم أنيق يمكنه الدفع به بسهولة#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/GkbpkoZMYK— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 20, 2025
