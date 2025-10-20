توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

03:37 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجّح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار قرش ونصف لكل لتر، مع تثبيت أسعار الديزل والكاز في تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل. اضافة اعلان





وقال الشوبكي في تصريح لموقع الوكيل الاخباري إن المعدل الشهري العالمي لأسعار النفط الخام تراجع من 67 إلى 63 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته نحو 6%، إلا أن أسعار المشتقات النفطية المكررة حافظت على استقرار نسبي نتيجة موسم الصيانة في المصافي العالمية وشح قدرات التكرير.



وأضاف أنه رغم انخفاض المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن الأسواق بدأت تتعامل مع وفرة نسبية في المعروض في ظل حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى مضيّ تحالف أوبك بلس في خطته لزيادة الإنتاج تدريجيًا.



وأشار الشوبكي إلى أن سعر برميل النفط تراجع بنحو 20% منذ بداية عام 2025، في حين لم تنعكس هذه التراجعات بشكل ملموس على الأسعار المحلية، نتيجة السياسات الحكومية الحالية، وخاصة حجم الضريبة الثابتة المقطوعة المفروضة منذ عام 2019.