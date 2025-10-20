الإثنين 2025-10-20 11:57 ص
 

توضيح صادر عن جمعية البنوك في الأردن

جمعية البنوك
جمعية البنوك
 
الإثنين، 20-10-2025 10:54 ص
الوكيل الإخباري-   احتلت العاصمة عمّان المرتبة الأولى في حجم توزيع الودائع لدى البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، مستحوذة على 84.5% من إجمالي الودائع، بقيمة تقارب 40.6 مليون دينار.اضافة اعلان


وبحسب النشرة الصادرة عن جمعية البنوك في الأردن، جاءت محافظة إربد في المرتبة الثانية بنسبة 5.2% وبقيمة نحو 2.4 مليون دينار، تلتها محافظة الزرقاء بنسبة 3.8% بما يعادل 1.8 مليون دينار.

وفي المرتبة الرابعة حلّت محافظة البلقاء بنسبة 1.8% وبقيمة 845 ألف دينار، فيما جاءت محافظة العقبة خامسة بنسبة 1.2% وبقيمة 566 ألف دينار خلال الفترة نفسها.

وأظهرت النشرة أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية تموز الماضي بلغ نحو 35.5 مليار دينار، مسجلاً نموًا بنسبة 2.2% مقارنة بعام 2024.

كما بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية تموز نحو 48.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 3.5% عن العام الماضي.
 
 
