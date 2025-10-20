الإثنين 2025-10-20 11:56 ص
 

هكذا بلغت أسعار الذهب بالاردن بعد تسجيلها مستويات تاريخية

الإثنين، 20-10-2025 10:33 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، الاثنين، 40 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر  بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 86.6 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 83.1 دينارًا، بانخفاضه بمقدار 40 قرشا.

أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 99.1 دينارًا، 76.7دينارًا، 58.3 دينارًا على التوالي.
 
 
