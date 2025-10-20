هكذا بلغت أسعار الذهب بالاردن بعد تسجيلها مستويات تاريخية

10:33 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، الاثنين، 40 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.





وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 86.6 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 83.1 دينارًا، بانخفاضه بمقدار 40 قرشا.



أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 99.1 دينارًا، 76.7دينارًا، 58.3 دينارًا على التوالي.