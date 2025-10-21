الثلاثاء 2025-10-21 10:18 م
 

إصدار 49.1 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 08:49 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر أيلول الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 49 ألفا و100 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.

كما نفذت الوزارة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 194 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

أخبار محلية الحكومة تدعو أوروبا لفتح قنوات هجرة قانونية للعمالة الماهرة من الأردن

ل

أخبار محلية معنيون: عجلون نموذج رائد للسياحة التعليمية يعزز الوعي والانتماء

ا

فلسطين الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

فلسطين الفاتيكان يندد باعتداءات المستوطنين على المسيحيين في الضفة الغربية

مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

عربي ودولي مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو

نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي

فلسطين نتنياهو يقيل رئيس مجلس الأمن القومي هنغبي

الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مصنعًا مخالفًا لتعبئة وتغليف المواد الغذائية

تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة

أخبار محلية تمرين إخلاء وهمي في مستشفى زايد بالعقبة



 
 





الأكثر مشاهدة