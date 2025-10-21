إصدار 49.1 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 49 ألفا و100 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.
كما نفذت الوزارة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 194 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
