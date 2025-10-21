إم جي الأردن تكشف عن "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم" مع الوكيل الحصري GKS Auto

تحت شعار " تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم "، رحّب الحفل بعدد من كبار الشخصيات والضيوف المميزين وممثلي وسائل الإعلام الرائدة.
يمثّل هذا الحدث محطة مفصلية في مسيرة إم جي الأردن، حيث تم الكشف عن أربع طرازات جديدة هي:
MG3 Hybrid+ و MG HS Hybrid+وMG ZS Hybrid+ وMG8 Plug-in Hybrid (PHEV)
والتي تجسّد التزام العلامة بالتحوّل نحو التنقل المستدام والابتكار التقني، مقدّمة سيارات عصرية تجمع بين الأداء والراحة والأناقة.
وتضمّن الحفل عروضاً حصرية للطرازات الجديدة، إلى جانب تقديمٍ لنهج إم جي الذي تمزج بين الكفاءة البيئية والفخامة العملية.
وأضاف السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة إم جي الأردن:
"من خلال هذه المجموعة الجديدة من السيارات الهجينة، نلبي احتياجات عملائنا مباشرةً، عبر تقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقيمة العالية. هذا الإطلاق يعزّز مكانة إم جي في سوق الأردن، ويؤكد التزامنا بتوفير حلول تنقّل حديثة ومستدامة تُلهم الثقة وتمنح راحة البال."
كما صرّح السيد توم لي، المدير العام لشركة SAIC Motor في الشرق الأوسط:
"يظل الأردن سوقًا محوريًا لعلامة إم جي في المنطقة، ويشكّل هذا الإطلاق خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحوّل الكهربائي. ومع تقديم أحدث طرازاتنا الهجينة، نؤكد التزام إم جي بتزويد العملاء في الشرق الأوسط بسيارات مبتكرة وفعّالة ومتاحة للجميع. وبالشراكة مع GKS Auto، نتطلع إلى تشكيل مستقبلٍ أكثر استدامة وحيوية للسائقين في الأردن."
من خلال هذا الإطلاق، تعزّز إم جي مسيرتها العالمية بتقديم أحدث تقنيات السيارات الهجينة بأسعار تنافسية، ما يجعل الابتكار في متناول شريحة أوسع من العملاء. ويؤكد هذا الحدث مجددًا ريادة العلامة في الجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة، ممهدًا الطريق نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً ووعياً بيئياً في الأردن والمنطقة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
