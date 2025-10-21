الثلاثاء 2025-10-21 01:48 م
 

إم جي الأردن تكشف عن "تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم" مع الوكيل الحصري GKS Auto

رات
شركة الفائقة الدولية (GKS)، الوكيل الحصري لعلامة إم جي في الأردن
 
الثلاثاء، 21-10-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   شركة الفائقة الدولية (GKS)، الوكيل الحصري لعلامة إم جي في الأردن، تكشف بفخر عن مجموعة جديدة من السيارات الهجينة في حفلٍ ضخم أُقيم في نادي ديونز في عمّان.

 تحت شعار " تكنولوجيا إم جي هايبرد المتطورة - قوة المستقبل تبدأ اليوم "، رحّب الحفل بعدد من كبار الشخصيات والضيوف المميزين وممثلي وسائل الإعلام الرائدة.

اضافة اعلان


يمثّل هذا الحدث محطة مفصلية في مسيرة إم جي الأردن، حيث تم الكشف عن أربع طرازات جديدة هي:
MG3 Hybrid+ و MG HS Hybrid+وMG ZS Hybrid+ وMG8 Plug-in Hybrid (PHEV)
والتي تجسّد التزام العلامة بالتحوّل نحو التنقل المستدام والابتكار التقني، مقدّمة سيارات عصرية تجمع بين الأداء والراحة والأناقة.


وتضمّن الحفل عروضاً حصرية للطرازات الجديدة، إلى جانب تقديمٍ لنهج إم جي الذي تمزج بين الكفاءة البيئية والفخامة العملية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال السيد ابراهيم نجيب، رئيس العمليات لقطاع سيارات الركوب، لشركة GB Auto:

"نفخر بالاحتفال بهذا الإنجاز إلى جانب شركائنا في إم جي العالمية. وبفضل دعم GB Corp وخبرتنا الإقليمية الواسعة، نواصل التزامنا بالاستثمار في السوق الأردني. هذه الطرازات الجديدة تعكس طموحات جيل جديد من السائقين، وتُرسّخ مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم لمستقبل المركبات الصديقة للبيئة."


وأضاف السيد منير الرفاعي، المدير العام لشركة إم جي الأردن:
"من خلال هذه المجموعة الجديدة من السيارات الهجينة، نلبي احتياجات عملائنا مباشرةً، عبر تقديم سيارات تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والقيمة العالية. هذا الإطلاق يعزّز مكانة إم جي في سوق الأردن، ويؤكد التزامنا بتوفير حلول تنقّل حديثة ومستدامة تُلهم الثقة وتمنح راحة البال."


كما صرّح السيد توم لي، المدير العام لشركة SAIC Motor في الشرق الأوسط:
"يظل الأردن سوقًا محوريًا لعلامة إم جي في المنطقة، ويشكّل هذا الإطلاق خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحوّل الكهربائي. ومع تقديم أحدث طرازاتنا الهجينة، نؤكد التزام إم جي بتزويد العملاء في الشرق الأوسط بسيارات مبتكرة وفعّالة ومتاحة للجميع. وبالشراكة مع GKS Auto، نتطلع إلى تشكيل مستقبلٍ أكثر استدامة وحيوية للسائقين في الأردن."


من خلال هذا الإطلاق، تعزّز إم جي مسيرتها العالمية بتقديم أحدث تقنيات السيارات الهجينة بأسعار تنافسية، ما يجعل الابتكار في متناول شريحة أوسع من العملاء. ويؤكد هذا الحدث مجددًا ريادة العلامة في الجمع بين الفخامة والابتكار والاستدامة، ممهدًا الطريق نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً ووعياً بيئياً في الأردن والمنطقة.

 
Image1_10202521101712973990612.jpg
Image1_10202521101719495920431.jpg
Image1_10202521101726206269859.jpg
Image1_10202521101732436878747.jpg
Image1_10202521101738244409756.jpg
Image1_10202521124618180631333.jpg
Image1_10202521124628338558177.jpg
Image1_10202521124648961540813.jpg
Image1_1020252112475914174866.jpg
Image1_10202521124724615559289.jpg
Image1_10202521124753409068757.jpg
Image1_10202521124810430476383.jpg
Image1_10202521124825135839732.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي

عربي ودولي ساناي تاكايشي أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان

gy

أخبار الشركات عرض استثنائي من جيلي – مجموعة عليان: استرداد نقدي بقيمة 1000 دولار وبدون دفعة أولى

غاتغغت

طب وصحة أعراض شائعة قد تخفي ورمًا في الدماغ

بفع

طب وصحة الحد من مخاطر التدخين في النرويج بين واقع المجتمع وطموح السياسات العامة

سناب شات

خاص بالوكيل الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

1

طب وصحة علامات ضعف المناعة مع دخول الشتاء

4

طب وصحة على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد

عربي ودولي رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة