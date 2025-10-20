الإثنين 2025-10-20 09:55 ص
 

الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً

سيارات تدريب القيادة
سيارات تدريب القيادة
 
الإثنين، 20-10-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-      كشف مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، العميد المهندس عمر القرعان، عن توجيه لتحويل الفحص العملي للقيادة من النظام التقليدي إلى الفحص الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح القرعان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"  أن عملية التقييم ستكون آلية وأكثر شفافية ودقة، ما قد يزيد من نسبة النجاح مقارنة بالفحص العادي، كما يضمن المشروع رقابة إلكترونية على سيارات التدريب، مع اشتراط حضور عدد محدد من الحصص التدريبية، بما فيها الحصة العملية النهائية.

 
 
