الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً

وأوضح القرعان لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عملية التقييم ستكون آلية وأكثر شفافية ودقة، ما قد يزيد من نسبة النجاح مقارنة بالفحص العادي، كما يضمن المشروع رقابة إلكترونية على سيارات التدريب، مع اشتراط حضور عدد محدد من الحصص التدريبية، بما فيها الحصة العملية النهائية.
