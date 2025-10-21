الثلاثاء 2025-10-21 11:58 ص
 

الأمن العام : القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل
مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 21-10-2025 11:28 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ سيّدة تقدّمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة بتعرّضها لسرقة مبلغ 5 ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وقام بسرقة المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأن المبلغ هو جزء ثمن عقار قامت ببيعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي (وأبرزت الوثائق التي تشير  لذلك) .اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن فجر اليوم من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

14

فن ومشاهير إياد نصار يعلن عن مسلسل جديد يتناول معاناة غزة في رمضان 2026

انخفاض أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

اقتصاد محلي خلال ساعات.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

25

فن ومشاهير أديل تعود للأضواء بعد غياب 6 أشهر بظهور مفاجئ في سباق فورمولا 1 - صور

باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية أمام قبة الصخرة

جمعية رجال الأعمال الأردنيين

أخبار محلية العلاونة رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأردنيين

ى

فن ومشاهير مكبّل بالسلاسل وبلحية كثيفة.. محمد رمضان يثير تفاعلاً عبر "أسد" - صورة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

فلسطين أمير قطر يندد بمواصلة خرق وقف إطلاق النار في غزة

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل

أخبار محلية الأمن العام : القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته



 
 





الأكثر مشاهدة