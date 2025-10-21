عرض استثنائي من جيلي – مجموعة عليان: استرداد نقدي بقيمة 1000 دولار وبدون دفعة أولى

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الوصل لتجارة المركبات – مجموعة عليان، الوكيل الحصري لعلامة جيلي في الأردن، عن إطلاق عرض مميز على سيارات جيلي موديل 2026 يمنح العملاء فرصة فريدة لامتلاك سيارة أحلامهم بشروط غير مسبوقة.

يشمل العرض استرداداً نقدياً بقيمة 1000 دولار، إلى جانب خطة تمويل بدون دفعة أولى، بالإضافة إلى كفالة شاملة لمدة خمس سنوات تضمن راحة البال والثقة الكاملة في القيادة.



ويغطي العرض مجموعة من طرازات جيلي 2026 المميزة، من بينها كولراي بنزين ذات الأداء الديناميكي والتقنيات المتقدمة، وبريفيس هايبرد التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد في استهلاك الوقود، وإمجراند بنزين التي توازن بين الأناقة والاعتمادية العالية.



وأكدت مجموعة عليان أن هذا العرض يأتي في إطار التزامها المتواصل بتقديم أفضل الحلول والعروض لعملائها، بما يعزز مكانة جيلي في السوق الأردني كواحدة من العلامات الرائدة في فئتها.

ودعت المجموعة عشّاق جيلي إلى زيارة معرضها الكائن في شارع مكة – مقابل مكة مول للاستفادة من هذا العرض الفريد الذي يعدّ الأقوى لهذا العام.