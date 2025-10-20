رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن

وكان بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم الاثنين، 712 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 623 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
وأوضحت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطلب يزداد مؤخرا في الأردن على شراء ليرات الذهب بنوعيها (الإنجليزي، الرشادي) بهدف التخزين والاستثمار، مقابل طلب جيد على المصاغات الأخرى.
يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت اليوم الاثنين في التسعيرة الخامسة، رقما قياسيا جديدا في الأردن، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين 89 دينارا.
