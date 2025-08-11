لمحة بسيطة من المطعم الإيطالي ❤️#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/52LpIFTiSe— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 11, 2025
-
أخبار متعلقة
-
نشر صاحب المقطع قائلا: عندما تنظف لساعات ثم تتذكر بأن لديك أطفال
-
مخاطر الصيد من اعماق البحار
-
شاهد: سرعة الكلاب قد تصل إلى 70 كم/ساعة!
-
امطار غزيرة جنوب راس الخيمة - الامارات
-
موجه غبار في الرياض وتدني مدى الرؤية الأفقية
-
لقطة نادرة لتصادم قوس القزح مع عاصفة رعدية
-
روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية
-
طريقة لتصغير مساحة البيتزا في عبوتها