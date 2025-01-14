أبو السمن يتفقد الواقع المروري على شارع ياجوز

وتجول أبو السمن يرافقه نائب رئيس مجلس محافظ العاصمة المهندس زياد العدوان، على عدد من المواقع في المنطقة موجها المعنيين للعمل على تحسين الوضع القائم من خلال عمل تحسينات مرورية للتقاطع و دراسة إمكانية توسعة الطرق المؤدية له لرفع مستوى الخدمة على التقاطع الذي يشهد كثافة مرورية عالية.
كما وجه أبو السمن بدراسة حركة المشاة على شارع ياجوز وتعزيز متطلبات السلامة المرورية من خلال إقامة جسر مشاة أو ممرات مشاة آمنة ومطبات وإشارة ضوئية لتأمين عبور المشاة على الطريق.
وأكد أبو السمن على أهمية التشاركية والتنسيق المستمر مع مجالس المحافظات مشيدا بالدور الذي يقوم به مجلس محافظة العاصمة في تقديم الخدمات للمواطنين.
من جهته ثمن المهندس العدوان زيارة وزير الاشغال لمنطقة شفا بدران وشارع ياجوز، مؤكدا انفتاح المجلس على التعاون مع وزارة الاشغال وكافة الجهات المعنية بما يسهم في تجويد المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة للمواطنين.
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