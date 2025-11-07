الجمعة 2025-11-07 10:11 ص
 

ترامب: نشر "قوة الاستقرار" الدولية في غزة قريبا جدا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 07-11-2025 08:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يتوقع أن تكون القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة على الأرض "قريبا جدا" في القطاع، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحماس.اضافة اعلان


وتعد القوة المتعددة الجنسيات والتي من المرجح أن تشمل قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات، جزءا من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.

وساعدت الخطة في التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لكن الأزمة الإنسانية ظلت على حالها.

وأكد ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى، "سيحدث ذلك قريبا جدا. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن القوة الدولية.

أضاف "لم تسمعوا كثيرا عن حدوث مشاكل، سأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس".

ومن المفترض أن تقوم القوة الدولية بتدريب عناصر شرطة فلسطينيين بعد التحقق منهم في قطاع غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

من موقع المدينة الجديدة

أخبار محلية موازنة 2026.. الحكومة ترصد 2 مليون دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة

جانب من اللقاء

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي 200 شخصية من أبناء وبنات الكرك

عملات ورقية أردنية من عدة فئات

اقتصاد محلي انخفاض عجز الموازنة المتوقع للعام 2026 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي

أعلن النجم محمد رمضان وفاة والده، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ونعى والده قائلاً: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر .. ربنا يرحمه ويسك

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان محمد رمضان

وفيات الجمعة 7-11-2025

الوفيات وفيات الجمعة 7-11-2025

سبائك ذهب

أسواق ومال أسعار الذهب ترتفع عالمياً من جديد

خارطة "تحديث القطاع العام"

أخبار محلية الحكومة ترصد 18 مليون دينار لـ"تحديث القطاع العام" في موازنة 2026

غزة

فلسطين غارات إسرائيلية على الخط الأصفر في خان يونس ومدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة