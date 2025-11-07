تراجع الأسهم الآسيوية

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 1 بالمئة، ليصبح في طريقه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وقادت أسهم "سوفت بنك جروب" التراجعات في الأسهم اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات، حيث تراجع مؤشر نيكاي في اليابان 2.2 بالمئة متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5 بالمئة، وهي الأكبر منذ نيسان، بينما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3 بالمئة في جلسة اليوم وبنحو 4.9 بالمئة خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام.
وتتجه أسواق الأسهم الثقيلة في قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية لها منذ سبعة أشهر، مع موجة بيع متزايدة نتيجة قلق المستثمرين بشأن مدى استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي.
