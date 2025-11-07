الجمعة 2025-11-07 04:54 م
 

تراجع الأسهم الآسيوية

تراجع الأسهم الآسيوية
تعبيرية
 
الجمعة، 07-11-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، في ختام أسبوع متقلب اتسم بتباين التوجهات، إذ حاول المستثمرون الموازنة بين التفاؤل بالتقدم التكنولوجي، والمخاوف من تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

اضافة اعلان


وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 1 بالمئة، ليصبح في طريقه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.


وقادت أسهم "سوفت بنك جروب" التراجعات في الأسهم اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات، حيث تراجع مؤشر نيكاي في اليابان 2.2 بالمئة متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5 بالمئة، وهي الأكبر منذ نيسان، بينما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3 بالمئة في جلسة اليوم وبنحو 4.9 بالمئة خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام.


وتتجه أسواق الأسهم الثقيلة في قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية لها منذ سبعة أشهر، مع موجة بيع متزايدة نتيجة قلق المستثمرين بشأن مدى استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

أسواق ومال الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

ارشيفية

عربي ودولي قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

تعبيرية

أخبار محلية الحملة الأردنية توزع مساعدات مقابل الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة

تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

عربي ودولي تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

تراجع الأسهم الآسيوية

أسواق ومال تراجع الأسهم الآسيوية



 
 



الأكثر مشاهدة