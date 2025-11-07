تراجع الأسهم الآسيوية

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، في ختام أسبوع متقلب اتسم بتباين التوجهات، إذ حاول المستثمرون الموازنة بين التفاؤل بالتقدم التكنولوجي، والمخاوف من تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ" بنسبة 1 بالمئة، ليصبح في طريقه لتسجيل أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع.



وقادت أسهم "سوفت بنك جروب" التراجعات في الأسهم اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات، حيث تراجع مؤشر نيكاي في اليابان 2.2 بالمئة متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 5 بالمئة، وهي الأكبر منذ نيسان، بينما هبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3 بالمئة في جلسة اليوم وبنحو 4.9 بالمئة خلال الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ عام.