قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

الوكيل الإخباري- اكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات على إنه واعتبارا من يوم الأحد سيكون هناك بداية استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون من الدول المعتمدة من قبل المجلس الدولي للزيتون لضمان نوعية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة .



وأضاف أن هناك تراجعا في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في هذا الموسم بنقص بلغ 3000 طن موضحا أنه سيتم استيراد مادة زيت الزيتون على مراحل حسب الحاجة لسد العجز بحيث لا يكون هناك (إغراق للسوق ) .



وبين الدكتور الخريسات إن الأسعار للزيت المستورد ستكون أقل من أسعار ‏الزيت المحلي مؤكدا أن موضوع الأسعار يحكمه العرض ‏والطلب ووجود الكميات الكافية ستؤثر إيجابيا على أسعار ‏مادة زيت الزيتون بحيث يكون هناك انخفاض في الأسعار بعد ‏وصول دفعات من مادة زيت الزيتون المستورد

وأشار إلى أن المناطق الشرقية والصحراوية بدأت بعملية ‏القطاف وعمليات عصر مادة الزيتون ما سينعكس إيجابيا على ‏الأسعار .

وأضاف أنه كان اليوم في جولة ميدانية في منطقة ناعور ‏مشيرا إلى أن تنكة الزيت تباع بسعر بين 120 و125 دينار ‏ولغاية 130 في حدها الأعلى وما زال هذا في بداية الموسم ‏وبأذن الله ستنخفض مع الأيام القادمة . ‏