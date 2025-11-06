قرار حكومي هام بشأن زيت الزيتون

وأضاف أن هناك تراجعا في الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في هذا الموسم بنقص بلغ 3000 طن موضحا أنه سيتم استيراد مادة زيت الزيتون على مراحل حسب الحاجة لسد العجز بحيث لا يكون هناك (إغراق للسوق ) .
وبين الدكتور الخريسات إن الأسعار للزيت المستورد ستكون أقل من أسعار الزيت المحلي مؤكدا أن موضوع الأسعار يحكمه العرض والطلب ووجود الكميات الكافية ستؤثر إيجابيا على أسعار مادة زيت الزيتون بحيث يكون هناك انخفاض في الأسعار بعد وصول دفعات من مادة زيت الزيتون المستورد
وأشار إلى أن المناطق الشرقية والصحراوية بدأت بعملية القطاف وعمليات عصر مادة الزيتون ما سينعكس إيجابيا على الأسعار .
وأضاف أنه كان اليوم في جولة ميدانية في منطقة ناعور مشيرا إلى أن تنكة الزيت تباع بسعر بين 120 و125 دينار ولغاية 130 في حدها الأعلى وما زال هذا في بداية الموسم وبأذن الله ستنخفض مع الأيام القادمة .
وفي رده على سؤال حول إذا كان الزيت المستورد سيخضع للمواصفات والمقاييس أكد أنه تم وضع مواصفات منوها انه كان هناك اجتماع بالأمس مع جميع المعنيين في الوزارة وتم مناقشة جميع المواصفات التي يحب ان تكون متوفرة بحيث نضمن ان تكون الزيوت ذات جودة عالية .
