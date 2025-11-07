عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
وفرضت قوات الاحتلال تشديدات وقيود على وصول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت العشرات من الشبان من أداء صلاة الجمعة بالمسجد، بعد توقيفهم وفحص هوياتهم.
ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت الوافدين للمدينة وعرقلت وصولهم للمسجد.
