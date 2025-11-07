الجمعة 2025-11-07 04:54 م
 

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
 
الجمعة، 07-11-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري-    أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم قيود وتشديدات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.


وفرضت قوات الاحتلال تشديدات وقيود على وصول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت العشرات من الشبان من أداء صلاة الجمعة بالمسجد، بعد توقيفهم وفحص هوياتهم.


ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في شوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى، وأوقفت الوافدين للمدينة وعرقلت وصولهم للمسجد.

 
 
