اسعار الذهب تتلقى ضربة عالمياً

الوكيل الإخباري- تلقت أسواق المعادن الثمينة ضربة مع تداولات الخميس، حيث سجل الذهب انخفاضا ملحوظا.



جاء هذا التحرك الهابط كرد فعل مباشر على تقرير وظائف أمريكي جاء أقوى بكثير من المستويات المرتقبة، مما قلب الطاولة على توقعات المستثمرين.



أدت هذه الأرقام غير المنتظرة إلى تقليص حاد للرهانات على خفض جديد لأسعار الفائدة الفيدرالية في ديسمبر، وعززت فرص إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول.

كان التأثير فوريا على شاشات التسعير.