أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في الأسواق الأردنية ارتفاعا بمقدار 70 قرشا للغرام الواحد ، اليوم الخميس وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 81.400 دينار للغرام، مقابل 78.00 دينار للشراء.



وتالياً التسعيرة:

