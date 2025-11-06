اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

و أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة عن شكره لإدارة الجامعة ولنادي العاملين على هذه المبادرة التوعوية، مؤكداً أهمية الشراكة مع جامعة البترا في توعية العاملين والطلبة بأهمية الضمان الاجتماعي لما تشكّله الجامعة من صرح علمي متميّز وبيئة أكاديمية راقية يُحتذى بها.
وأكد الخلايلة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُعدّ أحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية في المملكة، وتشكل الركيزة الأساسية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، موضحاً أن المؤسسة تهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين من خلال منظومة متكاملة من التأمينات الاجتماعية والخدمات التي تقدمها لهم.
وأشار إلى سعي المؤسسة الدؤوب نحو شمول جميع العاملين على أرض المملكة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، كون الضمان الاجتماعي ركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية والمؤسسة تتوجه نحو شمول العاملين في القطاع غير المنظم في مظلتها لضمان استفادة هؤلاء العاملين من المزايا والمنافع التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المؤسسة من أوائل المؤسسات الوطنية التي قامت بالتحول الإلكتروني في تقديم كافة خدماتها لجمهورها من أفراد ومنشآت.
