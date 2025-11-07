موازنة 2026.. الحكومة ترصد 2 مليون دينار لاستكمال طريق المدينة الجديدة

10:07 ص

الوكيل الإخباري- كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، عن تخصيص الحكومة مبلغ 2 مليون دينار تحت بند "استكمال طريق المدينة الجديدة".





وكانت الحكومة خصصت في موازنة العام الحالي، مبلغ مليوني دينار للدراسات التفصيلية للمدينة الجديدة.



وكشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، في تصريح سابق عن مشروع المدينة الجديدة "عمرة" موضحا أنه ليس مدينة جديدة بقدر ما هو مشروع تأمين سكن ميسر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف المصري، أن فكرة مشروع المدينة الجديدة جاءت نتيجة وجود أرض مملوكة للخزينة للدولة يمكن من خلالها تأمين سكن استجابة للنمو السكاني في مدن الاكتظاظ (عمان والزرقاء والرصيفة).