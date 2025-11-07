الجمعة 2025-11-07 01:46 م
 

نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك

الجمعة، 07-11-2025 12:46 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لا تطلب الإذن من واشنطن لمهاجمة قطاع غزة أو لبنان أو أي بلد آخر، لكن فقط تخبرهم بخطواتها.اضافة اعلان


واعتبر نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة- أن إسرائيل "تدافع عن نفسها بنفسها، وتقرر أين يكمن الخطر وتواجهه"، على حد زعمه "سواء على طول الخط الأصفر بغزة أو كما نفعل بلبنان".
 
 
