نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك

12:46 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752927 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لا تطلب الإذن من واشنطن لمهاجمة قطاع غزة أو لبنان أو أي بلد آخر، لكن فقط تخبرهم بخطواتها. اضافة اعلان





واعتبر نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة- أن إسرائيل "تدافع عن نفسها بنفسها، وتقرر أين يكمن الخطر وتواجهه"، على حد زعمه "سواء على طول الخط الأصفر بغزة أو كما نفعل بلبنان".