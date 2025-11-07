نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك

واعتبر نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة- أن إسرائيل "تدافع عن نفسها بنفسها، وتقرر أين يكمن الخطر وتواجهه"، على حد زعمه "سواء على طول الخط الأصفر بغزة أو كما نفعل بلبنان".
-
أخبار متعلقة
-
54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية
-
روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية
-
مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي
-
سماع دوي انفجارات قرب العاصمة السودانية
-
سوريا .. القبض على العميد المقداد الذي شارك بالهجوم على درعا 2018 - صورة
-
لبنان يخفّض كفالة الإفراج عن هانيبال القذافي
-
خبير عسكري مصري يفضح نوايا نتنياهو في إشعال الجبهة اللبنانية
-
قادة مؤتمر المناخ يقرون بفشل تحقيق هدف اتفاق باريس