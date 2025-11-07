الجمعة 2025-11-07 01:46 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 07-11-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الجمعة وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات،

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 80.9 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 77.5 دينارًا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 92.7 دينارا و71.7 دينارا و54.4 دينارا على الترتيب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

طائر

أخبار محلية 10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك

لعلم الإندونيسي

عربي ودولي 54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية

استأنف سعر خام الحديد تراجعه متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ شباط، وسط ضعف الطلب على الصلب في الصين وتقلص هوامش أرباح المصانع، ما ضغط على المعنويات في السوق. وتراجعت أسعار خام الحديد المستخدمة في صن

أسواق ومال انخفاض أسعار الحديد عالميا

روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

عربي ودولي روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

ضربة حركية قاتلة على سفينة تديرها منظمة "إرهابية" (أ ف ب)

عربي ودولي مقتل ثلاثة أشخاص بضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في الكاريبي



 
 



الأكثر مشاهدة