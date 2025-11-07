تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 92.7 دينارا و71.7 دينارا و54.4 دينارا على الترتيب.
