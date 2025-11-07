10 ملايين طائر مهاجر يعبرون سماء الأردن سنويا

01:06 م

الوكيل الإخباري- تشهد سماء المملكة سنويا عبور أكثر من 10 ملايين طائر مهاجر، في مشهد يعكس الأهمية الإستراتيجية للمملكة كجسر حيوي يربط بين ثلاث قارات، ويؤكد دورها المحوري في الحفاظ على التنوع البيئي العالمي، بحسب معنيين في الشأن البيئي.





وأكد المعنيون، أن الأردن يعد جزءا رئيسيا من مسار حفرة الانهدام العظيمة التي يعد وادي الأردن جزءا منها والذي يعبره أكثر من 400 نوع من الطيور المهاجرة، فيما توفر المحميات الطبيعية والمواقع الرطبة في المملكة ملاذات آمنة لهذه الطيور خلال رحلتها الموسمية.



ولفتوا إلى أن هذه الجهود تشكل جزءا من التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية لحماية الطيور المهاجرة، إلى جانب تعزيز سياحة مراقبة الطيور كمنتج سياحي بيئي فريد، يبرز دور المملكة كحاضنة للتنوع الحيوي وشريك فاعل في الحفاظ على التوازن البيئي العالمي.



وقال طارق قنعير، مدير المشاريع وأخصائي صون الطبيعة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إن الأردن يعد جزءا رئيسيا من ممر وادي الأردن الذي يمثل حلقة وصل بين ثلاث قارات: آسيا وإفريقيا وأوروبا، موضحا أن المملكة تسجل سنويا مرور أكثر من 300 نوع من الطيور المهاجرة من أصل 442 نوعا تم رصدها في البلاد.



وأضاف قنعير أن ما يعرف بـ "عنق الزجاجة" وهي الممرات الضيقة بين القارات التي تتجمع فيها أعداد كبيرة من الطيور، تجعل من الأردن نقطة استراتيجية لعبور الصقور والعقبان والطيور الجارحة، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور المغردة والمائية.



وأكد قنعير أن الأراضي الرطبة في الأردن تمثل ملاذا أساسيا للطيور المهاجرة، مشيرا إلى أن المملكة تضم محميتين مدرجتين على قائمة "رامسار" الدولية للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية، هما محمية الأزرق المائية التي تعد أول محمية رامسار عربية منذ عام 1977، ومحمية فيفا الطبيعية التي تعد أخفض محمية رامسار في العالم.



وأوضح أن هذه المواقع تؤدي دورا حيويا في استدامة رحلة الطيور، مضيفا أن الجمعية نجحت في إعادة تأهيل واحة الأزرق بتمويل من المرفق البيئي العالمي، مما ساهم في استعادة نحو 10% من مساحتها الأصلية كمأوى للطيور المهاجرة، وقد تم تسجيل أكثر من 350 نوعا من الطيور فيها، أي ما يعادل 70% من إجمالي الأنواع في الأردن، من أبرزها مالك الحزين، البط، الرخمة المصرية، والعديد من الطيور الجارحة والمغردة.