مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية

الوكيل الإخباري- لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 شخصا آخرين، إثر انفجار مواد متفجرة مصادرة تم تخزينها في قسم شرطة بولاية جامو وكشمير الهندية.

وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت، إن معظم القتلى جراء الانفجار هم من رجال الشرطة ومسؤولي فريق التحليل الجنائي الذين كانوا يقومون بفحص المواد المتفجرة التي تم مصادرتها من مدينة فريد آباد بولاية هريانا الواقعة شمالي الهند.



وقال مدير عام الشرطة بولاية جامو وكشمير نالين برابهات ، في تصريحات لوسائل إعلام، إن الانفجار حادث غير مقصود، مضيفا أن أية تكهنات أخرى بشأن سبب هذا الحادث هو أمر غير ضروري.