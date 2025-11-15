السبت 2025-11-15 04:23 م
 

مصرع 9 وإصابة 32 شخصا بانفجار في ولاية جامو وكشمير الهندية
السبت، 15-11-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 32 شخصا آخرين، إثر انفجار مواد متفجرة مصادرة تم تخزينها في قسم شرطة بولاية جامو وكشمير الهندية.

وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت، إن معظم القتلى جراء الانفجار هم من رجال الشرطة ومسؤولي فريق التحليل الجنائي الذين كانوا يقومون بفحص المواد المتفجرة التي تم مصادرتها من مدينة فريد آباد بولاية هريانا الواقعة شمالي الهند.


وقال مدير عام الشرطة بولاية جامو وكشمير نالين برابهات ، في تصريحات لوسائل إعلام، إن الانفجار حادث غير مقصود، مضيفا أن أية تكهنات أخرى بشأن سبب هذا الحادث هو أمر غير ضروري.


يذكر ان هذا الحادث يأتي بعد أيام من انفجار سيارة بالقرب من معلم القلعة الحمراء التاريخي بالعاصمة نيودلهي الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

 
 
