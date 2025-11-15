مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبّارات بعد أمطار الخير - فيديو

الوكيل الإخباري- وثقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبارات بعد أمطار الخير التي شهدتها المملكة يوم أمس وصباح اليوم.

وبينت وزارة الاشغال ان غرف العمليات في كافة مديريات الأشغال جاهزة لاستقبال بلاغات وملاحظات المواطنين على مدار الساعة.



واضافت ان 110 فرقة ميدانية مدعومة بـ 135 آلية حكوميه و 20 كاسحة ثلوج و190 آليه للقطاع الخاص تحت الطلب، للتعامل مع أية حالة تتطلب التدخل.

مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبارات بعد أمطار الخير التي شهدتها المملكة يوم أمس وصباح اليوم

