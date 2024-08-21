أرقام مميزة للبيع في المزاد العلني - صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبالتعاون مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإدارة www.dvld.gov.jo.



ودعت الإدارة الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى إنشاء حساب على موقع الإدارة والتقدم بطلب المزاودة اعتبارا من اليوم والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم علما بأنها مستردة.

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