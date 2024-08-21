أرقام مميزة للبيع في المزاد العلني - صورة

ودعت الإدارة الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى إنشاء حساب على موقع الإدارة والتقدم بطلب المزاودة اعتبارا من اليوم والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم علما بأنها مستردة.
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