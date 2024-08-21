 
الأربعاء 2024-08-21 09:33 ص
 

 

أرقام مميزة للبيع في المزاد العلني - صورة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 21-08-2024 07:43 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبالتعاون مع وزارة المالية عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإدارة www.dvld.gov.jo.

ودعت الإدارة الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى إنشاء حساب على موقع الإدارة والتقدم بطلب المزاودة اعتبارا من اليوم والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم علما بأنها مستردة.

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وتاليا التفاصيل:

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