ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

تخطط ميتا لإتاحة حجز أسماء المستخدمين تدريجيًا قبل الإطلاق الكامل، مع منح الشركات حتى يونيو 2026 لتحديث أنظمتها التقنية لدعم BSUID، مع الحفاظ على حماية البيانات والتكامل مع معايير الخصوصية.
