ميزة طال انتظارها.. مهم لمستخدمي "واتساب"

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميتا عن تفاصيل أولية لإطلاق ميزة أسماء المستخدمين في واتساب، ما يتيح للمستخدمين التواصل دون الحاجة لرقم الهاتف، عبر اختيار معرف فريد لكل حساب يُعرف باسم BSUID. الميزة تهدف لتمكين الشركات من التواصل الآمن مع العملاء حتى عند تغيير أرقامهم، مع توفير طبقة إضافية من الخصوصية للمستخدمين العاديين.

تخطط ميتا لإتاحة حجز أسماء المستخدمين تدريجيًا قبل الإطلاق الكامل، مع منح الشركات حتى يونيو 2026 لتحديث أنظمتها التقنية لدعم BSUID، مع الحفاظ على حماية البيانات والتكامل مع معايير الخصوصية.