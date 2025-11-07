عباس من روما: لا دور لحماس في حكم غزة

وقال عباس خلال اجتماعه في العاصمة الإيطالية روما مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنّ دولة فلسطين ستعزز ثقافة السلام وتسليم أسلحة جميع الفصائل الفلسطينية للدولة؛ بما فيها حركة حماس التي لن يكون لها دور في حكم قطاع غزة، ليسود مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال ينسف منازل بخان يونس
-
الأونروا: 20% من أطفال غزة فاتتهم اللقاحات الأساسية خلال الحرب
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
-
غارات إسرائيلية على الخط الأصفر في خان يونس ومدينة غزة
-
ترامب: نشر "قوة الاستقرار" الدولية في غزة قريبا جدا
-
نتنياهو يسعى لورقة تفاهمات أميركية تتيح لإسرائيل حرية العمل في غزة
-
عراقيل إسرائيلية لإدخال المواد الإغاثية إلى غزة
-
إسرائيل تعلن إعفاءً ضريبياً شاملاً للمهاجرين الجدد عام 2026