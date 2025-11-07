الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

عباس من روما: لا دور لحماس في حكم غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
الجمعة، 07-11-2025 07:45 م

الوكيل الإخباري-   أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن دولة فلسطين ملتزمة بجميع الإصلاحات ، من أجل تعزيز الدولة الفلسطينية الديمقراطية غير المسلحة، والذهاب للانتخابات خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، وإصدار دستور مؤقت وقانون الأحزاب والانتخابات.

وقال عباس خلال اجتماعه في العاصمة الإيطالية روما مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنّ دولة فلسطين ستعزز ثقافة السلام وتسليم أسلحة جميع الفصائل الفلسطينية للدولة؛ بما فيها حركة حماس التي لن يكون لها دور في حكم قطاع غزة، ليسود مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

 
 
