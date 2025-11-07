عباس من روما: لا دور لحماس في حكم غزة

الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن دولة فلسطين ملتزمة بجميع الإصلاحات ، من أجل تعزيز الدولة الفلسطينية الديمقراطية غير المسلحة، والذهاب للانتخابات خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب، وإصدار دستور مؤقت وقانون الأحزاب والانتخابات.

