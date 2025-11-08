السبت 2025-11-08 04:22 م
 

البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي

لا
تعبيرية
 
السبت، 08-11-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-   البنجر الطازج غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة، ويعتبر أيضًا مكوّنًا طبيعيًا فعالًا في العناية بالبشرة. يمكن استخدامه في تحضير وصفات منزلية مثل:
خلطة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب: تساعد خصائص البنجر المضادة للأكسدة والميكروبات على تقليل الالتهاب، توحيد لون البشرة، وتقليل الزيوت والبثور. تحضر بخلط البنجر المهروس بعد سلقه مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة نشا، وتُترك على البشرة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.

اضافة اعلان


بودرة البنجر كملون طبيعي للشفاه والخدود: تمنح لونًا طبيعيًا ونابضًا بالحياة دون إضافات صناعية، ويتم تحضيرها بخلط ملعقة كبيرة من بودرة البنجر مع نصف ملعقة جيل الصبار، وتركها يومًا في الثلاجة قبل الاستخدام، مع تطبيقها بلطف للحصول على لمسة طبيعية وثابتة. يمكن حفظها في الثلاجة لمدة شهرين إلى ثلاثة.

 

اليوم السابع  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية "النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد

ا

أخبار محلية "أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل

ا

شؤون برلمانية العين ياغي تشارك في اختتام قمة الدوحة للتنمية الاجتماعية

ا

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً

رفل

فن ومشاهير فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها

ا

أخبار محلية 248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية

فعفعفعفعف

منوعات مصر.. قرار مفاجئ من المتحف الكبير

ت

أخبار الشركات "سامسونج" و"ميتا" تطلقان برنامج "Galaxy Circle" لتمكين جيل جديد من صنّاع المحتوى



 
 





الأكثر مشاهدة