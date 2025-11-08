البنجر للعناية بالبشرة: وصفات طبيعية لترطيب ولون صحي

الوكيل الإخباري- البنجر الطازج غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة، ويعتبر أيضًا مكوّنًا طبيعيًا فعالًا في العناية بالبشرة. يمكن استخدامه في تحضير وصفات منزلية مثل:

خلطة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب: تساعد خصائص البنجر المضادة للأكسدة والميكروبات على تقليل الالتهاب، توحيد لون البشرة، وتقليل الزيوت والبثور. تحضر بخلط البنجر المهروس بعد سلقه مع ملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة نشا، وتُترك على البشرة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء.

بودرة البنجر كملون طبيعي للشفاه والخدود: تمنح لونًا طبيعيًا ونابضًا بالحياة دون إضافات صناعية، ويتم تحضيرها بخلط ملعقة كبيرة من بودرة البنجر مع نصف ملعقة جيل الصبار، وتركها يومًا في الثلاجة قبل الاستخدام، مع تطبيقها بلطف للحصول على لمسة طبيعية وثابتة. يمكن حفظها في الثلاجة لمدة شهرين إلى ثلاثة.