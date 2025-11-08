العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية

الوكيل الإخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية، التي ينفذها مختبر الألعاب الأردني، أحد مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، تحت شعار "من الشمال إلى الجنوب... التعلّم من خلال اللعب".

وتستضيف القمة هذا العام المؤتمر العالمي Aqaba Connects Gamer Pocket، بمشاركة نخبة من صنّاع الألعاب والخبراء من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب شركات محلية ودولية من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا.



ويضم المؤتمر، الذي سيعقد على يومين، 8 مسارات رئيسية تتناول موضوعات متعددة مثل: الذكاء الاصطناعي في الألعاب، الواقع الممتد، ألعاب الموبايل، صناعة الألعاب المستقلة، والنشر العالمي للألعاب، إلى جانب ورش تدريبية وجلسات متقدمة Classes) (Masterمتخصصة في تصميم الألعاب والتفكير الإبداعي تقدم لأول مرة.



وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للألعاب الرقمية والإبداع التكنولوجي، وترسيخ دوره كجسر يربط مطوري المنطقة بالعالم، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى إلى تحويل مدينة العقبة إلى وجهة استثمارية وسياحية وتقنية، تحتضن الصناعات الإبداعية الواعدة.



واستهلت القمة أعمالها بجلساتٍ ركزت على التوجهات العالمية والإقليمية لصناعة الألعاب، واستعرضت فرص النمو والاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مناقشة التحولات في سوق ألعاب الموبايل واستراتيجيات التطوير والنشر.



وعلى هامش القمة، وقع المختبر اتفاقيات تعاون مع كل من شركة Digiageالتركية و Ziska Theالألمانية لفتح أبواب التعاون في مجال التدريب العملي في مراكز التدريب المتخصصة للشباب وطلاب الجامعات.



كما ستتضمن القمة ورش عمل تطبيقية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأدوات التطوير، وتجربة المستخدم، إضافةً إلى جلسة تعريفية بمسار النشر عبر منصة Xbox، ونقاشات حول السرد القصصي والتصميم التفاعلي.