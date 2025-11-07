الموت يفجع الفنان محمد رمضان

ونعى والده قائلاً: "بعد فجر اليوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون ١٩٤٨-٢٠٢٥"
وكشف رمضان إلى أنه سيتم تشييع جنازة والده اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه سيتم الدفن في مقابر 6 أكتوبر.
-
أخبار متعلقة
-
النيابة الكويتية تأمر بحبس فنانة شهيرة بسبب تسريب صوتي صادم
-
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
-
في لحظة مؤثرة.. فنانة إندونيسية تنهار بالبكاء أمام نانسي عجرم - فيديو
-
ملحم زين ينتقل من الغناء إلى عالم الإستثمار (صور)
-
"أضعف خلقه".. أول تعاون سينمائي يجمع أحمد حلمي وهند صبري
-
رد غير متوقع من زوجة أحمد سعد بعد شائعات خلافهما
-
فنان شهير ينفصل عن زوجته.. ويرتبط مُجدداً بدينا الشربيني! - صورة
-
زواج آمال ماهر يفاجئ الجمهور.. تعرف على هوية العريس - صور