الجمعة 2025-11-07 10:12 ص
 

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

أعلن النجم محمد رمضان وفاة والده، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. ونعى والده قائلاً: "بعد فجر النهاردة يوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر .. ربنا يرحمه ويسك
الفنان محمد رمضان
 
الجمعة، 07-11-2025 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن النجم محمد رمضان وفاة والده، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ونعى والده قائلاً: "بعد فجر اليوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون ١٩٤٨-٢٠٢٥"

وكشف رمضان إلى أنه سيتم تشييع جنازة والده اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه سيتم الدفن في مقابر 6 أكتوبر.
 
 
