الموت يفجع الفنان محمد رمضان

الوكيل الإخباري- أعلن النجم محمد رمضان وفاة والده، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





ونعى والده قائلاً: "بعد فجر اليوم الجمعة ٧ نوفمبر٢٠٢٥ رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر .. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعاً .. إنا لله وإنا اليه راجعون ١٩٤٨-٢٠٢٥"



وكشف رمضان إلى أنه سيتم تشييع جنازة والده اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه سيتم الدفن في مقابر 6 أكتوبر.