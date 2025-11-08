الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة الإقامة والحدود، المواطنين إلى الالتزام بالإبلاغ عن إقامة أو مغادرة أي أجنبي لديهم خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته، تجنبا لتعرضهم للغرامة المقررة والبالغة 200 دينار، وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.