الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار

وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.
وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".
-
أخبار متعلقة
-
"النزاهة" تلتقي وفداً من طلبة ماجستير الحوكمة ومكافحة الفساد
-
"أم الجمال" تشارك بقمة رؤساء البلديات العالمية في البرازيل
-
المساعد للعمليات والتدريب يلتقي وفداً عسكرياً كندياً
-
248 ألفا و343 أسرة تستفيد من المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية
-
ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو يطلب مبلغا ماليا من أحد السيّاح في العقبة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق الأحد والاثنين
-
ائتلاف سيدات الأعمال الأردني يشارك باجتماع منظمة رياديات الأعمال العالمية في أثينا
-
توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى