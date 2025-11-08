السبت 2025-11-08 04:20 م
 

الأمن: الإبلاغ عن إقامة هؤلاء خلال 48 ساعة وإلا غرامات مالية تصل إلى 200 دينار

أرشيفية
 
السبت، 08-11-2025 12:48 م

الوكيل الإخباري-  دعت مديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة الإقامة والحدود، المواطنين إلى الالتزام بالإبلاغ عن إقامة أو مغادرة أي أجنبي لديهم خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته، تجنبا لتعرضهم للغرامة المقررة والبالغة 200 دينار، وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب.

وأكدت المديرية في بيان اليوم السبت، أن المادة (14) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973، تلزم مديري الفنادق والنزل، وكل من يؤوي أو يسكن أو يؤجر محلا للأجانب، بإبلاغ إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقته عن سكن الأجنبي، متضمنا اسمه وعنوانه، خلال 48 ساعة من تاريخ حلوله أو مغادرته.


وشددت المديرية على أن الالتزام بهذا الإجراء يعكس الوعي والمسؤولية، ويسهم في تطبيق القانون والمحافظة على الأمن المجتمعي، مؤكدة أن "المبادرة تحميك، والالتزام مسؤولية".

 
 
