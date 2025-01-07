أمانة عمان تنفذ 96319 زيارة تفتيش صحية ومهنية في 2024

12:21 م

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الوكيل الإخباري- أغلقت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان 4881 منشاة خلال عام 2024 لوجود مخالفات مهنية و صحية ، و تم تحرير 3668 مخالفة و 17103 انذار . اضافة اعلان





وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الدكتور خلدون الهوادي ان فرق التفتيش نفذت 96319 زيارة ميدانية و تم معالجة 14354 شكوى إلكترونية



وأشار الهوادي الى فرق الرقابة الصحية والمهنية مستمرة بعملها في الفترات الصباحية ، المسائية والليلية لتحقيق الانضباط في الأسواق