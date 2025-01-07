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أمانة عمان تنفذ 96319 زيارة تفتيش صحية ومهنية في 2024

امانة عمان الكبرى - أرشيفية
امانة عمان الكبرى - أرشيفية
الثلاثاء، 07-01-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-   أغلقت  دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان 4881 منشاة خلال عام 2024 لوجود مخالفات مهنية و صحية  ، و تم تحرير 3668 مخالفة و 17103 انذار .اضافة اعلان


وقال مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان الدكتور خلدون الهوادي ان فرق التفتيش   نفذت 96319 زيارة ميدانية و تم معالجة 14354 شكوى إلكترونية 

وأشار الهوادي الى فرق الرقابة الصحية والمهنية مستمرة بعملها في الفترات الصباحية ، المسائية والليلية  لتحقيق الانضباط في الأسواق
 
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