الأربعاء 2025-04-23 08:45 م
 

أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين
أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين
 
الأربعاء، 23-04-2025 08:08 م

الوكيل الإخباري-    نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين اليوم الأربعاء، أمسية شعرية، ضمن نشاطاته وفعالياته الأدبية والثقافية.

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وشارك في الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، الشعراء صالح خليفة، وإبراهيم عودة، وعفاف غنيم، حيث قدموا قصائد بين الشعر الوجداني والديني والاجتماعي والوطني والإنساني.


وتغنى الشعراء في قصائدهم بالوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني، مستحضرين في قصائدهم، ما يحدث في غزة وفلسطين.

 
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