أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

الوكيل الإخباري- نظم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين اليوم الأربعاء، أمسية شعرية، ضمن نشاطاته وفعالياته الأدبية والثقافية.

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وشارك في الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، الشعراء صالح خليفة، وإبراهيم عودة، وعفاف غنيم، حيث قدموا قصائد بين الشعر الوجداني والديني والاجتماعي والوطني والإنساني.