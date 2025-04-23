أمسية شعرية في اتحاد والأدباء الأردنيين

وشارك في الأمسية التي حضرها رئيس الاتحاد الشاعر عليان العدوان، الشعراء صالح خليفة، وإبراهيم عودة، وعفاف غنيم، حيث قدموا قصائد بين الشعر الوجداني والديني والاجتماعي والوطني والإنساني.
وتغنى الشعراء في قصائدهم بالوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني، مستحضرين في قصائدهم، ما يحدث في غزة وفلسطين.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يترأس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
-
افتتاح عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في "طب اليرموك"
-
الأمير الحسن يزور غرفة تجارة إربد
-
"تربية الكورة" تحرز ذهبية الشطرنج في دورة "الاستقلال"
-
البيان الختامي لأعمال الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية بشأن مواجهة الإجراءات غير القانونية بالقدس
-
إجراء 3 عمليات لزراعة صمام رئوي عن طريق القسطرة في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد القوات المشتركة الألمانية
-
وزير التربية : التعليم المهني في الأردن حقق سمعة جيدة وزاد الإقبال على تخصصاته