جامعات تستضيف فعاليات وأنشطة تعليمية متنوعة

الوكيل الإخباري- استضافت عدد من جامعات المملكة، اليوم الخميس، أنشطة وفعاليات متنوعة، بهدف تعزيز مسيرتها التعليمية، وزيادة وعي الطلبة، إلى جانب صقل شخصياتهم وتنميتها.

وأطلقت الجامعة الهاشمية اليوم، فعاليات أسبوع الريادة العالمي GEW 2025 الذي ينظمه مركز الابتكار والمشاريع الإبداعية بالتعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المهارات الريادية لدى الطلبة.



وأكد رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، خلال رعايته الحفل أن الأسبوع يجسد روح التميز والإبداع والشراكة البناءة، ويعكس إيمان الجامعة العميق بأن الريادة والابتكار هما السبيل لمستقبل أكثر إشراقًا، حيث أن الأمم لا تنهض إلا بعقول شبابها وأفكارهم الخلّاقة.



وأضاف، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في ظل مرحلة هامة من مسيرة الأردن التنموية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، نحو بناء اقتصاد معرفي وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الابتكار الوطني.



وقال الدكتور الحياري، إن الجامعة إيمانًا منها بأن الريادة والابتكار ثقافة وطنية وممارسة مستدامة تُغرس في نفوس الطلبة منذ مراحلهم الدراسية الأولى، فقد استحدثت مركز الابتكار والمشاريع الإبداعية بهدف رعاية المشاريع الريادية ودعم المبادرات الطلابية من خلال بيئة جامعية محفزة على الإبداع والعمل لتحويل الأفكار إلى مشاريع قادرة على خلق فرص عمل نوعية للشباب الأردني، إضافة إلى ما طرحته الجامعة من مساقات دراسية الزامية للطلبة تعنى بالريادة والابتكار لتزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من الإبداع في ميادين العمل والإنتاج.

كما أكد، بأن الجامعة ماضية في تطوير منظومة الابتكار المؤسسي والتوسع في إنشاء الحاضنات التقنية، والمختبرات الذكية، ومسرّعات الأعمال الجامعية وكذلك تعمل على تفعيل الشراكات المحلية والدولية التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلبة والباحثين، وتُسهم في تعزيز تنافسيتهم على المستويين المحلي والعالمي.

ودعا جميع كليات ومراكز الجامعة والطلبة، وكافة المؤسسات الوطنية للمساهمة في تعزيز ثقافة الريادة ولمزيد من التعاون والتفاعل لتمكين الطاقات الشبابية واستثمار قدراتها الخلّاقة في مشاريع نوعية لبناء جيل من الريادين القادرين على تحقيق إنجازات متميزة.



وثمّن الدكتور الحياري، عاليًا الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز الملكة رانيا للريادة، وكافة المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، ممن يشاركون الجامعة الرؤية والرسالة في بناء جيل من الشباب القادر على الإبداع، وصناعة الحلول، والمنافسة في بيئة عالمية متسارعة.



وأوضح الدكتور محمد الجعفري مدير مكتب تسويق الملكية الفكرية في حاضنة iPARK التابعة للجمعية العلمية الملكية، أن دور الجامعات يتجاوز إنتاج المعرفة ليشمل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في تطوير الصناعات والخدمات، مؤكدًا أهمية إدارة وتسويق نتائج البحث العلمي ضمن منظومة متكاملة للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بما يحول الابتكار الجامعي إلى مورد استثماري يعزز الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.



كما أشار إلى ضرورة تمتين العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاصة عبر تشريعات واضحة وتشكيل فرق متخصصة للتعاون مع القطاع الخاص، ودعا إلى بناء القدرات البشرية في مجالات التسويق التقني وإدارة الملكية الفكرية، وتوفير التدريب اللازم للباحثين لرفع وعيهم بقيمة الابتكار اقتصادياً وتجاريًا.



وتحدثت ندى الجعفري مديرة برامج الريادة في مركز الملكة رانيا للريادة، عن أهمية المشاركة في الأسبوع الريادي العالمي للريادة بنسخته الـ(17) التي تعقد في الأردن، كما بينت أن فعاليات هذا الأسبوع تنطلق في مختلف محافظات المملكة وتشمل باقة متنوعة من الأنشطة وورش العمل والجلسات، إلى جانب فرص التواصل وتوسيع شبكات العلاقات المهنية في الريادة والابتكار.



وأشارت إلى استحداث عدد من الجوائز هذا العام تُمنح للمشاركين من الطلبة والمؤسسات ضمن فعاليات أسبوع الريادة، موضحة آلية التسجيل والمشاركة والتوثيق في فعالياته، كما أشادت بمستوى مشاركة الجامعة الهاشمية حيث يشارك (28) فريقاً من طلبتها في مختلف نشاطات المركز.



وقال الدكتور خليل يوسف مدير مركز الابتكار والمشاريع الإبداعية في الجامعة، إن المركز يواصل جهوده في دعم الأفكار الإبداعية ورعاية المبادرات الطلابية، من خلال شراكات فاعلة مع كليات ومراكز الجامعة والمؤسسات الوطنية لتمكين الطاقات الشبابية، وأعلن عن فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2025 في "الهاشمية" بالتعاون مع كليات وعمادات ومراكز الجامعة الذي يتضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات النوعية، والندوات التخصصية، والرحلات الريادية، ومعسكرًا تدريبيًا، ومشاركة في ملتقى الصناع، وتحكيم مسابقة طلبة الجامعات الأردنية وهاكاثون الزراعة وإطلاق برنامج تعريفي بالابتكار والقيادة وغيرها من الفعاليات.



وشهد اللقاء التعريفي مشاركة فاعلة من ممثلين عدد من الكليات في الجامعة، حيث قدموا مداخلات قصيرة استعرضوا خلالها أبرز المبادرات والفعاليات التي ستعقد خلال الأسبوع.



واستقبل رئيس جامعة جدارا الدكتور حابس الزبون اليوم، وفدًا تركيًا رفيع المستوى، ضم كل من المستشار التعليمي في السفارة التركية بعمان برهان أوكوتان، ومدير المركز الثقافي التركي في عمان الدكتور مصطفى أوزترك، ومدير معهد يونس أمره سابقًا ومدير المركز الثقافي التركي في القدس أنصار فرات، بحضور نائب الرئيس الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي.



خلال اللقاء، رحب الزبون بالوفد الضيف، مشيدًا بجهودهم المتميزة في دعم اللغة التركية في الأردن وجامعة جدارا.



وأكد على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين المملكة والجمهورية التركية، وما يجمعهما من تعاون مستمر في مجالات التعليم والثقافة.



كما أشار إلى أهمية الروابط الاستراتيجية التي تشكل أساسًا متينًا لتطوير برامج تعليم اللغات، بما في ذلك اللغة التركية، في الجامعات الأردنية، مما يسهم في توسيع آفاق الطلبة وتعميق فهمهم للثقافة التركية.



وشدد الزبون على أهمية العمل المشترك لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة، تضم مختبرات وغرفًا مجهزة، وورش عمل تعليمية، لتعزيز مهارات الطلبة اللغوية والفكرية، وزيادة مشاركتهم في المشاريع البحثية والأنشطة الثقافية التي تعكس التبادل المعرفي بين البلدين.



وخلال الزيارة بحث الطرفان سبل تعزيز تدريس اللغة التركية، واستعراض المناهج الحالية والبرامج المطروحة، كما تم مناقشة فكرة إنشاء غرفة مجهزة خصيصًا لتعليم اللغة التركية ودعم الأنشطة الأكاديمية والثقافية المرتبطة بها.



وبدوره، أعرب الوفد التركي عن اهتمامه بدعم هذه المبادرة، مؤكدًا استعدادهم لتقديم الخبرات والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، بما يسهم في تنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدراتهم العلمية والثقافية.



يشار الى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، والاطلاع على تجربة جامعة جدارا في تدريس اللغة التركية، حيث بدأ مركز اللغات في تقديم برامج اللغة التركية منذ العام الدراسي 2021-2022، ويشهد إقبالًا كبيرًا من طلبة الجامعة من مختلف التخصصات.



وفي ختام الزيارة، قام رئيس الجامعة بتكريم الوفد بدرع الجامعة تقديرًا لجهودهم ودعمهم المستمر لتعليم اللغة التركية في الأردن.



حضر اللقاء عميد كلية الآداب واللغات الأستاذ الدكتور عبد الرحيم المراشدة، ونائب عميد كلية الآداب واللغات ومدير مركز اللغات الأستاذ الدكتور لقمان الربابعة.



ونظمت كلية العلوم في جامعة اليرموك، بالتعاون مع الكلية التقنية الهندسية في الجامعة التقنية الوسطى " بغداد"، ندوة علمية دولية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "الواقع المائي في المملكة "، تحدث فيها الدكتور خلدون القضاة، وأدارها الدكتور مفيد عبد الغفور.



وتناول الدكتور القضاة خلال الندوة الواقع المائي في الأردن وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، موضحًا مفهوم الفقر المائي والحصاد المائي في المملكة.



وأشار إلى محدودية الموارد المائية وتناقص حصة الفرد من المياه، التي تُعد من الأدنى على مستوى العالم، إضافة إلى الاعتماد الكبير على مياه الأمطار، والتي شهدت مستويات متدنية خلال الموسم الماضي، ما زاد من حدة أزمة المياه.



كما استعرض القضاة مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، من أبرزها مشروع معالجة وتحلية مياه خليج العقبة، الذي أُقر ضمن اتفاقيات التعاون المائي المبرمة عام 2025، إلى جانب تعزيز مشاريع الحصاد المائي، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة، وتطبيق سياسات ترشيد الاستهلاك المائي، والسماح بحفر الآبار للأغراض المنزلية في بعض المناطق لتخفيف حدة النقص.



بدوره، أكد عميد كلية العلوم الدكتور مهيب عواوده دعمه وتشجيعه لمثل هذه الندوات التي تعزز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية العربية، تمهيدًا لتأسيس شراكات مستقبلية في مجالات البحث العلمي والتطوير المستدام.



وتأتي هذه الندوة، ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تنظمها كلية العلوم في جامعة اليرموك، بهدف رفع الوعي البيئي والمائي لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الاستدامة والموارد الطبيعية.



وفي إطار سعيها المستمر لتمكين طلبتها من اكتساب المهارات العملية وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، وقّعت جامعة جدارا اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة المنصّة الهندسية للتكنولوجيا، وذلك بهدف تدريب طلبة الجامعة ميدانيًا في مجالات التكنولوجيا والهندسة والأنظمة الذكية.



وقّع الاتفاقية عن جامعة جدارا رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، وعن شركة المنصة المدير العام المهندس ربيع زهير الحمدان بحضور نائب الرئيس الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور الأستاذ بلال زقيبة، ورئيس قسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي الدكتور سليم الزعبي، والمستشار القانوني للجامعة الدكتور نصر بلعاوي، والمهندسة رنيم عزمي شاهين، مديرة التطوير المهني لشركة المنصة.



خلال اللقاء، أكد الزبون أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الجامعة لدمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي، مشيرًا إلى أهمية بناء جسور بين الجامعة وسوق العمل، وذلك من خلال توفير فرص تدريب نوعية مناسبة تعزز من كفاءة الطلبة وتمكنهم من المنافسة بثقة واقتدار.



بدوره، أشار الدكتور زقيبة إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة عملية نحو تعزيز القدرات التطبيقية للطلبة، حيث ستتيح لهم الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في السوق المحلي والإقليمي.



من جانبه، عبّر المهندس الحمدان عن اعتزازه بالتعاون مع جامعة جدارا، مؤكدًا التزام شركته بتوفير بيئة تدريب متكاملة تستثمر خبراتها ومشاريعها لتدريب الطلاب واكتسابهم الخبرات الميدانية في بيئة عمل احترافية.



كما أوضح الدكتور الزعبي رئيس قسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، أن هذا التعاون سيعزز الجانب التطبيقي في برامج القسم، مما يوفر فرصًا ميدانية عملية في مجالات البرمجة والأنظمة الذكية وإنترنت الأشياء.



يشار إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رؤية جامعة جدارا في أن تكون منارة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار في الأردن والمنطقة، من خلال سلسلة من المبادرات التي تعزز التعليم التطبيقي وتربط الجامعة بالقطاع الصناعي.



وفي إطار رؤيتها لتعزيز الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص وتطوير مهارات طلبتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وقّعت جامعة جدارا اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة أبيلا للإلكترونيات، وذلك بهدف تعزيز التدريب العملي والابتكار التقني لطلبتها.



ووقّع الاتفاقية عن جامعة جدارا رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون، وعن شركة أبيلا المدير العام عبد الكريم الدقامسة، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتورة إيمان البشيتي، والمستشار القانوني للجامعة الدكتور نصر بلعاوي.



وتنص بنود المذكرة على إتاحة فرص التدريب العملي لطلبة الجامعة في مجالات الإلكترونيات، الروبوتكس، إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد.



كما تشمل البنود دعم مشاريع التخرج بالأفكار والمعدات والتوجيه الفني، والمساهمة في ربط الطلبة بالجهات الداعمة والمراكز البحثية ومؤسسات ريادة الأعمال لتعزيز فرصهم في الانخراط في سوق العمل.



وتتضمن المذكرة أيضا التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التقني وتبادل الخبرات في الأنظمة الذكية والطاقة المتجددة.



وأكد الزبون، أن هذه المذكرة تأتي انسجامًا مع رؤية جامعة جدارا لربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق العملي، مشيرا إلى سعي الجامعة المستمر لتوسيع شبكة شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل وتمكين الشباب علميًا ومهنيًا.



من جانبه، أعرب الدقامسة عن سعادته بهذا التعاون المثمر، مؤكدًا أن الشركة تؤمن بدور جامعة جدارا في بناء كفاءات وطنية مؤهلة تقنيًا، وأنها ستعمل على توفير التدريب العملي والدعم الفني اللازم لتحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع تطبيقية مبتكرة تسهم في تطوير قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات في الأردن.