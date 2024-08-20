أمين عام الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

كما بحث الاجتماع، الجهود المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وعبر ممر المساعدات البري الأردني.
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