 
الثلاثاء 2024-08-20 09:02 م
 

 

أمين عام الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الثلاثاء، 20-08-2024 07:10 م

الوكيل الإخباري-   التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى الأردن، كريستين دامكجير، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة.

اضافة اعلان


كما بحث الاجتماع، الجهود المبذولة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وعبر ممر المساعدات البري الأردني.

gnews

أحدث الأخبار

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان

فلسطين جلعاد أردان يدعو لمحو مبنى الأمم المتحدة عن وجه الأرض

مياهنا

أخبار محلية مياهنا : قطع المياه عن منطقة بعمان بسبب تغير في نوعية مياه الشرب

حمص

أخبار محلية مغادرة 36 مواطنا مستشفى أبو عبيدة بعد الاشتباه بتسمم غذائي

وزارة الخارجية

أخبار محلية أمين عام الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تنويه الى جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأجنبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية الخطيب : هذا اخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد

وزارة المالية

اقتصاد محلي إطفاء 2.150 مليار دينار من ديون الحكومة

العيسوي يعزي عشيرة العيطان

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة العيطان



 


الأكثر مشاهدة