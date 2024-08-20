أمين عام الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الوكيل الإخباري- التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى الأردن، كريستين دامكجير، في اجتماع بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة.

اضافة اعلان