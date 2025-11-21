الأمم المتحدة: استشهاد 67 طفلاً في غزة منذ وقف اطلاق النار

وقال المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس للصحفيين في جنيف أمس، أفادت تقارير باستشهاد طفلة رضيعة في خان يونس جراء غارة جوية، بينما استشهد سبعة أطفال في اليوم السابق في مدينة غزة وجنوبها، هناك طرف واحد فقط في الصراع في غزة يمتلك القوة النارية اللازمة لشن غارات جوية".
وأضاف "زملاؤنا في غزة يصفون ما يرونه كل يوم، من أطفال ينامون في العراء ويعيشون بأطراف مبتورة، إلى أطفال أيتام يرتجفون خوفًا وهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة مغمورة بالمياه، مجردين من كرامتهم".
-
أخبار متعلقة
-
الرئاسة الفلسطينية تحذر من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية
-
الاحتلال يجدد قصفه على أنحاء متفرقة في قطاع غزة
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب نابلس
-
إصابة 4 أطفال بجروح جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة باتجاههم شمال غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
أكثر من 300 شهيد و700 جريح منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على رفح
-
الاتحاد الأوروبي يخصص 88 مليون يورو كمساعدات للسلطة الفلسطينية