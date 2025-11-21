السبت 2025-11-22 03:54 م
 

الأمم المتحدة: استشهاد 67 طفلاً في غزة منذ وقف اطلاق النار

غزة
غزة
 
الجمعة، 21-11-2025 08:27 م

الوكيل الإخباري-    قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن ما لا يقل عن 67 طفلاً استشهدوا نتيجة الحرب على غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع في 10 تشرين الأول أي بمعدل طفلين يوميًا.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس للصحفيين في جنيف أمس، أفادت تقارير باستشهاد طفلة رضيعة في خان يونس جراء غارة جوية، بينما استشهد سبعة أطفال في اليوم السابق في مدينة غزة وجنوبها، هناك طرف واحد فقط في الصراع في غزة يمتلك القوة النارية اللازمة لشن غارات جوية".


وأضاف "زملاؤنا في غزة يصفون ما يرونه كل يوم، من أطفال ينامون في العراء ويعيشون بأطراف مبتورة، إلى أطفال أيتام يرتجفون خوفًا وهم يعيشون في ملاجئ مؤقتة مغمورة بالمياه، مجردين من كرامتهم".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة