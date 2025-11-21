الأمم المتحدة: استشهاد 67 طفلاً في غزة منذ وقف اطلاق النار

الوكيل الإخباري- قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن ما لا يقل عن 67 طفلاً استشهدوا نتيجة الحرب على غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في القطاع في 10 تشرين الأول أي بمعدل طفلين يوميًا.

وقال المتحدث باسم اليونيسف، ريكاردو بيريس للصحفيين في جنيف أمس، أفادت تقارير باستشهاد طفلة رضيعة في خان يونس جراء غارة جوية، بينما استشهد سبعة أطفال في اليوم السابق في مدينة غزة وجنوبها، هناك طرف واحد فقط في الصراع في غزة يمتلك القوة النارية اللازمة لشن غارات جوية".